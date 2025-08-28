Polícia investiga morte de jovem atropelado na BR-116, em Caxias do Sul

A Delegacia de Trânsito de Caxias do Sul investiga a morte de Yuri Cauan da Silva Almeida, de 22 anos. Ele, que era natural de Vacaria, foi atropelado na tarde de domingo (24) no km 148 da BR-116, no bairro Sagrada Família. De acordo com o delegado Caio Márcio Fernandes, a vítima morreu na segunda-feira (25), no hospital, em decorrência dos ferimentos.
Segundo Fernandes, uma mulher conduzia um veículo Volkswagen Gol pela rodovia federal quando teria perdido o controle em uma curva e invadido o canteiro central, onde a Silva caminhava.
O delegado informa que testemunhas já foram identificadas e que foram obtidas imagens de câmeras de monitoram de um estabelecimento que captaram o momento exato do acidente.
Ainda conforme Fernandes, as causas e circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas. Ele destaca que a condutora do veículo prestou socorro à vítima, permanecendo no local e acionando as autoridades competentes.
O corpo de Silva foi cremado na terça-feira, em Vacaria.