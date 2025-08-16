Geral

Denúncia
Notícia

Pitbull em situação de maus-tratos é resgatado em Gramado

De acordo com Brigada Militar (BM), que participou da ação de recolhimento, foi verificado que cachorro não recebia tratamento adequado há dias. Cão foi encaminhado ao abrigo municipal

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS