Pitbull em situação de maus-tratos é resgatado em Gramado

Cachorro foi flagrado em situação de maus-tratos. Associação Mãos Dadas Patas Salvas / Reprodução

Um pitbull flagrado em situação de maus-tratos no bairro Vila Jardim foi resgatado na noite de sexta-feira (15), em Gramado. De acordo com a comunicação da Brigada Militar (BM), fiscais da Vigilância Sanitária monitoraram o animal por dias e identificaram a situação "insalubre".

O cachorro foi recolhido com apoio da Programa Posse Responsável, da Vigilância Sanitária da prefeitura. Depois, foi encaminhado ao abrigo municipal.

Segundo a Brigada Militar e a prefeitura, o tutor terá que responder por maus-tratos contra animais. A comunicação da BM diz também que o homem não estava no local no momento do recolhimento. A Polícia Civil instaurou um inquérito e vai

A denúncia partiu da Organização Não Governamental (ONG) Mãos Dadas Patas Salvas. Conforme a coordenação da ONG, o pitbull foi deixado em um ambiente fechado, semelhante a um porão, em meio a entulhos, sem higiene e sem alimentação.