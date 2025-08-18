Pessoas físicas e jurídicas poderão doar para o Fundo de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul

Os investimentos serão tanto para a GM quanto para as demais pastas da secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em breve, pessoas físicas e jurídicas poderão começar a realizar doações para o Fundo Municipal de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul. A iniciativa visa arrecadar valores para investirem em todos os setores da área.

O fundo foi sancionado pelo prefeito Adiló Didomenico na última quinta-feira (14) e foi criado para ser um instrumento estratégico para a captação, gestão e aplicação de verbas na Guarda Municipal (GM), mas também nas Coordenadorias como a do Idoso, da Juventude, Étnico-Racial, da Acessibilidade, da Mulher, na Justiça Restaurativa e na Defesa Civil.

O Conselho Gestor do Fundo será o responsável pela administração dos valores e deve ser formado por quatro membros: o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, o diretor da Guarda Municipal, um representante do Conselho da Guarda Municipal e o diretor de Proteção Social.

Segundo o titular da pasta de Segurança, Paulo Roberto Rosa da Silva, ainda estão regulamentando como o Fundo deve funcionar, mas já adiantou que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, poderá doar.

— Em seguida, nós já vamos fazer divulgação, os próprios vereadores têm feito bastante divulgação com o objetivo de engajar o Fundo. Mas será uma coisa bem pessoal. Cada empresa ou cidadão poderá doar com a quantia que quiser e poderá sugerir para quais pastas deseja que o valor seja enviado — salientou.

Paulo também celebrou a concretização do Fundo.

— Eu vejo de forma positiva, porque tudo que é recurso que a gente arrecada, no caso será uma arrecadação por doação, vem a agregar para que a gente possa melhorar os serviços e também qualificar — comentou o secretário.

O vereador Alexandre Bortoluz (PP), que foi um dos parlamentares que levantou a bandeira sobre o tema, agradeceu ao prefeito pela sanção da lei.

— Essa lei é para quem está na ponta, que são os guardas municipais, para quem está colocando a vida em risco para defender a vida da população e o nosso patrimônio. Por isso a gente tem que valorizar os guardas municipais, que são seres humanos, com famílias, e por isso também temos que valorizar a proteção social, por meio de todas as coordenadorias que temos em nosso município, como a coordenadoria da mulher, da juventude, do idoso, enfim. Assim elas vão poder ter mais liberdade para implementar as políticas públicas para que a gente consiga trabalhar e conscientizar as pessoas — destacou Bortoluz.