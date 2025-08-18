Geral

Investimento
Notícia

Pessoas físicas e jurídicas poderão doar para o Fundo de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul

Iniciativa foi sancionada pelo prefeito Adiló Didomenico e está na fase de regramento, mas os interessados já podem entrar em contato com a pasta para mais detalhes 

Renata Oliveira Silva

