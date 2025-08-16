Pela primeira vez na história, Chama Crioula é acesa em Caxias do Sul

Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi acendeu participou do momento de acendimento da Chama. Porthus Junior / Agencia RBS

Os Pavilhões da Festa da Uva foram cenário de um momento histórico para Caxias do Sul e toda serra gaúcha na noite desta sexta-feira (15). Pela primeira vez em 76 edições, a Chama Crioula, símbolo máximo que marca o início dos Festejos Farroupilha, foi acesa na cidade.

O acendimento foi realizado pelo presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi, que de forma simbólica bateu com uma enxada em proteções de uma fogueira. Sincronizado ao momento, acendedores de chamas foram acionados, dando vida à Chama Crioula.

O objeto foi entregue a Gradaschi por um casal de atores, simbolizando dois imigrantes italianos.

Agora, a Chama permanecerá em Caxias do Sul, na Casa do Gaúcho (Rua Teixeira de Freitas, 1.461), até o ano que vem, quando poderá ser entregue para o município de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, o próximo da lista a receber o símbolo.

Apresentação, bênção ecumênica e apresentação artística

O evento tem representação especial para Caxias do Sul, já que a cidade é reconhecida como a capital estadual dos CTGs. São 90 associações entre piquetes, departamentos campeiros e grupos de cavalgada instalados na cidade.

O momento foi compartilhado com representantes das 30 Regiões Tradicionalistas do Estado, vindos de diferentes Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), além de representantes de Santa Catarina e do Paraná. Todas as regiões foram chamadas durante o evento com trovas específicas de cada local.

Os grupos chegaram aos Pavilhões por volta das 18h. Na sequência realizaram um desfile de apresentação e receberam a bênção ecumênica.

Evento teve apresentações artísticas; Porthus Junior / Agencia RBS

O rito seguiu com a cerimônia de abertura e a apresentação de um espetáculo artístico, que mesclou a história dos tradicionalistas e dos imigrantes italianos, em uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana.

A noite foi encerrada com shows dos Grupos Girotondo e Os Bertussi, que animaram as celebrações.

Distribuição da Chama Crioula

Na manhã de sábado (16) a Chama será, efetivamente, distribuída entre os representantes das 30 Regiões Tradicionalistas do Estado, de Santa Catarina e do Paraná.

O evento acontece às 9h e contará com a presença do governador Eduardo Leite. Após, os grupos sairão dos Pavilhões da Festa da Uva para percorrer algumas ruas de Caxias do Sul, em um desfile. Confira o roteiro do cortejo:

Ida

Saída do Portão 6 dos Pavilhões da Festa da Uva

Rua Ludovico Cavinato

Rua João Venzon

Perimetral Ruben Bento Alves

Rua Matteo Gianella

Rua Feijó Júnior

Rua Sinimbu

Rua Angelina Michelon

Avenida Júlio de Castilhos

Parada no início da Júlio, onde a Avenida encontra a BR-116, em frente ao Monumento a Getúlio Vargas e à Praça Abramo Eberle — nesse momento alguns representantes irão até o Monumento Nacional ao Imigrante para uma homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana.

Retorno