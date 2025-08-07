Passageira de caminhonete morre após veículo cair em ribanceira, em Vista Alegre do Prata

Acidente foi registrado no km 7 da estrada, em uma área rural. DP Nova Prata / Divulgação

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na RS-441, na manhã desta quinta-feira (7). A ocorrência policial informava inicialmente que o caso teria ocorrido no município de Nova Bassano, contudo, os bombeiros confirmaram que foi em Vista Alegre do Prata, próximo do limite com Guaporé.

A vítima, identificada como Zenir da Silveira Tecchio, 49 anos, era passageira de uma caminhonete Mitsubishi L200 que, segundo o Corpo de Bombeiros, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 300 metros, junto ao Rio Carreiro.

Ao sair da pista, o veículo atingiu uma árvore e capotou inúmeras vezes no desfiladeiro, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Zenir e o motorista do veículo, que era seu companheiro, de 61 anos, foram socorridos ao Hospital de Guaporé para atendimento. Contudo, a mulher não resistiu. O homem está internado.

Veículo caiu em uma ribanceira, junto ao Rio Carreiro. DP Nova Prata / Divulgação

O acidente foi registrado no km 7 da estrada, em uma área rural, às 6h30min.