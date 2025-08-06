Parque do Caracol, em Canela, oferece novas atrações para os visitante

O Parque do Caracol em Canela divulgou uma nova atração. O Passeio de Pêndulo é oferecido nas modalidades individual e duplo, permitindo que duas pessoas vivam a experiência juntas.
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Natural Extremo, empresa que opera a atração, a R$ 515 individual e $ 710 em dupla. Está incluído um vídeo de um minuto em 360º da experiência. A entrada no Parque do Caracol não está incluída no valor do ingresso da atração.
Sobre o Parque:
- Endereço: Rodovia RS 466, km 0 - Caracol, Canela/RS
- Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h
- Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.
- Bilhete Gaúcho: R$ 37
- Isentos: Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória, cadeirantes, guias de turismo inscritos na Cadastur e crianças até 5 anos
- Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.