Parque do Caracol, em Canela, oferece novas atrações para os visitante

O Parque do Caracol em Canela divulgou uma nova atração. O Passeio de Pêndulo é oferecido nas modalidades individual e duplo, permitindo que duas pessoas vivam a experiência juntas.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Natural Extremo, empresa que opera a atração, a R$ 515 individual e $ 710 em dupla. Está incluído um vídeo de um minuto em 360º da experiência. A entrada no Parque do Caracol não está incluída no valor do ingresso da atração.