Pardais de rodovias federais da Serra estão desligados

Pardais em trechos da BR-116, em Caxias do Sul, estão desativados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde a última sexta-feira (1º), os controladores de velocidade instalados em rodovias federais da Serra estão desligados. A reportagem questionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, responsável pela fiscalização eletrônica nas rodovias federais.

Por meio da assessoria de imprensa, o órgão informou que, por ser um “assunto delicado”, a manifestação oficial será emitida diretamente pela sede do Dnit, em Brasília, ainda nesta segunda-feira (4). Até então, o departamento não informou se há uma definição sobre possíveis alternativas ou retomada dos serviços.

A situação foi relatada por ouvintes da Rádio Gaúcha Serra durante o programa Gaúcha Hoje desta segunda-feira (4), que informaram sobre os pardais desativados em trechos da BR-116, em Caxias do Sul. A reportagem constatou os desligamentos no km 151, no acesso ao bairro Planalto (sentido Planalto-Avenida São Leopoldo) e no km 155, no acesso ao bairro Santa Corona (sentido Santa Corona-Galópolis).

Corte de gastos

No início de julho, o colunista de GZH Jocimar Farina já havia informado que os pardais de boa parte das rodovias federais do Brasil seriam desligados a partir de 1º de agosto. O motivo é a falta de dinheiro para pagar as empresas responsáveis pelos equipamentos.

A coluna teve acesso a um ofício enviado pela Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, ligada à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para a empresa Fotosensores, responsável pelos equipamentos instalados no Rio Grande do Sul. No documento, a autarquia informa a data do desligamento.

Alertas sobre o corte vêm sendo feitos desde o ano passado, quando o orçamento de 2025 estava sendo projetado. A destinação para o contrato de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias era menor que os gastos previstos.

"Enquanto a proposta técnica enviada por esta Coordenação demandava o montante de R$ 364,1 milhões, a LOA 2025 destinou somente R$ 43,3 milhões à Ação 2036, resultando em uma redução de 88% do valor que seria necessário para custear todo o serviço relacionado às operações de trânsito", diz um trecho do documento.

Apesar das tentativas de ampliação dos valores, a verba para o contrato dos radares ainda está aquém da necessidade. Há uma projeção de R$ 164,5 milhões em gastos e apenas R$ 79,6 milhões em caixa.

Situação diferente