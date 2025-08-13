Para auxiliar na conservação da espécie, macho de cervo-do-pantanal chega em zoológico de Gramado

O Gramadozoo recebeu, na última semana, um macho jovem de cervo-do-pantanal. O novo morador veio do Criadouro Conservacionista Onça-pintada, de Campina Grande do Sul (PR).
O espaço, em Gramado, foi projetado com exclusividade para garantir o bem-estar da espécie.
— Ele ainda está em fase de adaptação, mas apresenta excelente estado de saúde — afirma o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo.
O veterinário explica que o objetivo da transferência é contribuir com o trabalho de conservação da espécie, classificada como “vulnerável” na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN):
— O Gramadozoo integra o plano de conservação. Nossa meta é a reprodução. Estamos aguardando a indicação de uma fêmea para realizar o pareamento.ervo nasceu em cativeiro em 3 de janeiro de 2023 e é filho de pais também nascidos em cativeiro.