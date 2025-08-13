Para auxiliar na conservação da espécie, macho de cervo-do-pantanal chega em zoológico de Gramado

Como forma de trabalho de conservação da espécie macho jovem de cervo-do-pantanal chega em zoológico de Gramado. Halder Ramos / Divulgação Gramadozoo

O Gramadozoo recebeu, na última semana, um macho jovem de cervo-do-pantanal. O novo morador veio do Criadouro Conservacionista Onça-pintada, de Campina Grande do Sul (PR).

O espaço, em Gramado, foi projetado com exclusividade para garantir o bem-estar da espécie.

— Ele ainda está em fase de adaptação, mas apresenta excelente estado de saúde — afirma o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo.

O veterinário explica que o objetivo da transferência é contribuir com o trabalho de conservação da espécie, classificada como “vulnerável” na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN):