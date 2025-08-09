Geral

Programe-se
Notícia

Obras causam alteração no trânsito em 10 bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Rua Roque Callege terá o tráfego interrompido na saída da Avenida Perimetral Ruben Bento Alves ao bairro Universitário. Confira a relação completa de trabalhos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS