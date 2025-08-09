Obras causam alteração no trânsito em 10 bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Serviços do Samae incluem implantação, extensão, substituição e setorização de redes de esgoto e de água. Samae / Divulgação

O Samae divulgou a lista de obras que irão causar alterações no trânsito em Caxias do Sul entre segunda-feira (11) e sexta-feira (15). Os trabalhos, que incluem implantação, extensão, substituição e setorização de redes de esgoto e de água, serão realizados em 10 bairros.

A Rua Roque Callege terá o tráfego interrompido na saída da Avenida Perimetral Ruben Bento Alves. A alternativa recomendada é utilizar a Rua Alfredo Belizzario Petefi. Ainda no Universitário, há bloqueio total para manutenções nas ruas Doutor Gastão Festugatto e Avelino Adamatti.

No bairro Colina Sorriso, obras prosseguem na General Jacinto Maria Godoy, com bloqueio total em um trecho de 200 metros. Também continuam os trabalhos no Desvio Rizzo, como parte da revitalização do acesso ao bairro, e no São Leopoldo.

Cronograma completo

Colina Sorriso

Rua General Jacinto Maria Godoy, entre ruas Virgilio Merlot e Humberto Bassanessi: bloqueio total para extensão de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto em 15/08).

Desvio Rizzo

Rua Vereador Otto Scheifler, trecho Luis Carlos de Castilhos e Isidoro Dias Lopes: bloqueio parcial para repavimentação em paralelepípedos após execução de rede de esgoto.

Avenida Cristiano Ramos de Oliveira, entre as ruas dos Girassóis e Vitório Lago: bloqueio total para execução de rede de drenagem, caixas coletoras e bocas de lobo.

para execução de rede de drenagem, caixas coletoras e bocas de lobo. Rua Celestino Deitos, entre Rômulo Casagrande e João Florian: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Rua Rômulo Casagrande, entre Celestino Deitos e Ernesto Bernardi: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Rua Nestor Domingos Rizzo, trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Rua João Agostinho Balém, trecho final entre rua Nestor Rizzo e Av. Alexandre Rizzo: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Rua Luis Pieruccini, trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

Avenida Alexandre Rizzo, entre Ernesta Colleone e Sol Nascente: abertura de vala para execução de rede de drenagem, sem bloqueio de trânsito (obra na via lateral).

Rua Antônio Nonnenmacher, trecho final próximo à Otto Scheifler: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de esgoto.

São Leopoldo

Rua Antônio Berti, entre as Dom Giusepe Ricioti e Rua Teodoro Francisco Rosa: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto (início da obra em 21/07, término previsto para 15/08).

Universitário

Rua Doutor Gastão Festugatto, entre as ruas Virgílio Ramos e Irmão Francisco Bagatini: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto para 12/08).

para implantação de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto para 12/08). Rua Irmão Francisco Bagatini, entre as ruas Dr. Gastão Festugatto e João Manoel Guedes Falcão: bloqueio parcial para implantação de rede de esgoto, podendo ser total durante a execução (início da obra em 13/08, término previsto para 18/08).

durante a execução (início da obra em 13/08, término previsto para 18/08). Rua Roque Callege, entre as ruas Alexandre de Antoni e José de Carli: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto para 15/08).

para implantação de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto para 15/08). Rua Roque Callege, entre a Avenida Rubem Bento Alves e a Rua Alexandre de Antoni: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implantação de rede de esgoto (início em 12/08/25, término previsto para 13/08/25).

para repavimentação em paralelepípedos após implantação de rede de esgoto (início em 12/08/25, término previsto para 13/08/25). Rua Moreira César, entre as ruas José de Carli e Avelino Adamati: bloqueio na pista do corredor de ônibus para repavimentação de calçadas após implantação de rede de esgoto (início em 04/08, término previsto para 15/08).

Rua Avelino Adamati, entre as ruas Amábile Venzon e Moreira César: bloqueio total para repavimentação em paralelepípedos após implementação de rede de esgoto (início da obra dia 08/08/25, término previsto dia 12/08/25).

Centro

Rua Hércules Galló, entre Visconde de Pelotas e Dr. Montaury: bloqueios pontuais e parciais para substituição de rede de água.

Rua 25 de Julho, entre Visconde de Pelotas e Dr. Montaury: bloqueios pontuais e parciais para substituição de rede de água.

Cruzeiro

Av. Sirius (prolongamento): bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.

Esplanada

Bloqueios pontuais e parciais em várias ruas para pequenas extensões e interligações.

Fazenda Souza

Estrada Municipal Patrício Pasquali: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.

Forqueta

Estrada Menino Deus: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.

Nossa Senhora da Saúde

Av. Carlos Jose Michelon: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.



