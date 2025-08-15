Obras bloqueiam ruas dos bairros São Leopoldo e Rio Branco nesta sexta-feira em Caxias do Sul

Rua Anéo Costamilan, no bairro São Leopoldo. Ederson de Oliveira / Secretaria Municipal de Obras de Caxias do Sul / Divulgação

A instalação de uma nova rede de drenagem na Rua Anéo Costamilan, no bairro São Leopoldo, em Caxias do Sul, causa bloqueio total da via nesta sexta-feira (15). A orientação da secretaria municipal de Obras (SMO) é para que motoristas e pedestres busquem rotas alternativas e respeitem a sinalização instalada no entorno da obra.

Segundo a prefeitura, a intervenção tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e prevenir transtornos causados por acúmulo de água em dias de chuva. O prazo de conclusão do serviço poderá variar conforme as condições climáticas.

Já na Rua Sarmento Leite, próximo à esquina com a Rua Boa Viagem, no bairro Rio Branco, há bloqueio total para a execução de obra de manutenção na rede de drenagem.

Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco. Ederson de Oliveira / Secretaria Municipal de Obras de Caxias do Sul / Divulgação




