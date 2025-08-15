Obra bloqueia trânsito no centro de Caxias neste final de semana

Mudança ocorre em frente à agência do Banco do Brasil e exigirá bloqueio total do tráfego. Ederson de Oliveira / divulgação

Atenção, motoristas: uma obra de manutenção na rede de drenagem pluvial na Rua Marquês do Herval, em frente à agência do Banco do Brasil, junto à Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias, vai bloquear o trecho no local.

O serviço ocorrerá neste final de semana no trecho entre a Rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, exigindo o bloqueio total do tráfego de veículos no local durante a execução dos trabalhos.

De acordo com a secretaria Municipal de Obras de Caxias do Sul (SMO), a intervenção é necessária para garantir o bom funcionamento da rede de escoamento de águas pluviais, prevenindo problemas como obstruções e alagamentos e combatendo infiltrações em imóveis locais.

A previsão é que o serviço seja finalizado no final de semana, com a liberação da via assim que concluídos os trabalhos e verificada a segurança para a circulação.