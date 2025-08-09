Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 9/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- João Alberto Machado dos Santos, 87. Cremado nesta sexta-feira (8). Velado na Sala D.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ironi Leoni Lumertz, 67. Cremada nesta sexta-feira (8). Velada na Sala 3.
- Rosane dos Santos, 53. Sepultada nesta sexta-feira (8), no Cemitério Público.
- Eurilda da Silva Almeida, 69. Sepultamento neste sábado (9), às 11h, no Cemitério Público de Jaquirana.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Rosa Ana Lima Bentancor, 72. Sepultada nesta sexta-feira (8), no Cemitério Público do Rosário II.
- Franklin Pereira de Souza Neto, 76. Sepultamento neste sábado (9), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Valdir Sirtoli, 63. Sepultado nesta sexta-feira (8), no Cemitério N. Sra. do Rosário de Pompéia, em Galópolis.
- Adla Tannous, 99. Cremação neste sábado (9), às 17h. Velado na Capela C.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Virgínia Carletti, 95. Cremada nesta sexta-feira (8). Velada na Sala A.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Bernardina da Silva Lima Costa, 93. Sepultado nesta sexta-feira (8), no Cemitério Público de Esmeralda.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Antônio Marcos de Bairros, 44. Sepultado nesta sexta-feira (8), no Cemitério São Francisco.