Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 30/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Leandro de Castro, 80. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério Público.
- Alda Maria Ananias da Costa, 58. Sepultamento neste sábado (30), às 9h, no Cemitério Público.
- Antônio Mikoaski, 83. Sepultamento neste sábado (30), às 10h, no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ezequiel da Rosa Macedo, 43. Sepultado nesta sexta-feira (29), no Cemitério do Cruzeiro.
- Aluísio José Bianchi, 78. Sepultamento neste sábado (30), às 10h, no Cemitério Jesus Bom Pastor, no Bairro Santa Corona.
- Cleodiovina Terezinha Pereira da Silva, 75. Sepultamento neste sábado (30), às 10h30min, no Cemitério Público.
- Marina Salete Ferreira de Barros, 69. Sepultamento neste sábado (30), às 9h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Luiz Nunes de Aguiar, 67. Sepultamento neste sábado (30), às 16h, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Paulo Roberto Telles, 67. Sepultamento neste sábado (30), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ary Antônio Camazzola, 75. Sepultamento neste sábado (30), às 10h, no Cemitério Matriz de Ana Rech.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Clarinete Garcia, 44. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Público.
- Valdomiro Monteiro de Lima, 67. Cremado nesta sexta-feira (29). Velado na Capela A.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Maria Juraci Dondoni, 95. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.
- Cerli dos Santos Silveira, 81. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.
- Maria Nelci de Oliveira Almeida, 78. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Muitos Capões.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Maria Cristina Langone Noya, 61. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.
- Louvaine de Fátima da Silva Maciel, 68. Sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério São Francisco.