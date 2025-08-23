Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 23/8

CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Leonardo Martinbianco, 34. Sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Joao Teles Goncalves, 89. Cremado nesta sexta-feira (22).
- Juliana Darabas, 46. Sepultada nesta sexta-feira (22), no Cemitério Público Municipal
- Lucilene Bonato Gonçalves, 44. Cremada nesta sexta-feira (22).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Valdir Luiz Milani, 82. Sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério da Comunidade de 80 da Leopoldina em Monte Belo do Sul
- Capelas São José (54) 3028-8888
- Clari Pegoraro Goulart, 62. Sepultada nesta sexta-feira (22), no Cemitério São Roque em Campestre da Serra.
- Gema Lorandi Boff, 82. Sepultada nesta sexta-feira (22), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Leda Helena Basso Varela, 88. Cremada nesta sexta-feira (22).
- Sirlei Terezinha Escopelli, 83. Sepultada nesta sexta-feira (22), no Cemitério da Comunidade de Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Teresinha da Silva Pedroso, 77. Cremada nesta sexta-feira (22).
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Catarino da Luz, 89. Sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio - 1ª Distrito de Farroupilha
- Luis Carlos Lottermann, 56. Sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- José Carlos Vaccaro, 69. Sepultado nesta sexta-feira (22), no Cemitério da comunidade de Santo Alexandre.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Emma Maria Boito Chiomento, 87. Sepultada nesta sexta-feira (22), no Cemitério Municipal de Placidina Vieira de Araújo.