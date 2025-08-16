Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 16/8

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Gergredis de Los Angeles Rojas Rodriguez, 39. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério do Rosário II em Caxias do Sul.
- Gregorio Aldemar Miorelli, 83. Sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério de Forqueta.
- Inedina Barp, 58. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério do Bairro Santa Catarina
- Vilmo Camilotti, 64. Sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério da Comunidade da Linha Quadro em Putinga, RS.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Claimar Nicolao, 71. Cremado nesta sexta-feira (15).
- Ivo Adão Ferreira do Amarante, 62. Sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério Público Municipal
- Maria de Lourdes dos Santos, 77. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério Público Municipal
- Rosa dos Santos Aguiar, 98. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério Público Municipal
Capelas São José (54) 3028-8888
- Devirde de Oliveira Rosa, 76. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério da Comunidade de Beviláqua.
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Henrique Kroll, 87. Cremado nesta sexta-feira (15).
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Libera Zulian Brollo, 86. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério Municipal de Protásio Alves
SÃO MARCOS
Capelas São José (54) 3291-1559
- Geni Nunes, 75. Sepultada nesta sexta-feira (15), no Cemitério São Judas Tadeu em Tapejara, São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 99951-6165
- Jose Clovis Branco de Lima, 76. Sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério São Francisco.
- Antonio Junior Furtado Testa, 42. Cremado nesta sexta-feira (15).
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Adelpina de Siqueira Silva, 92. Sepultada neste sábado (16), no Cemitério Municipal São Francisco de Asis