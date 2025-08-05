Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 5/8

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Celiria Brando da Silva, 74. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
- Cenira Passos da Fonseca, 64. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público do Rosário II.
- Fiorindo Breux, 78. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público do Rosário II.
- Jair Gomes da Silva, 62. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério do Bairro São Caetano.
- Marta Loureiro Belmonte, 52. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Santo Antão, em Terceira Légua.
- Miguel de Farias, 67. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
- Nicanor Jacob Roos, 54. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Parque.
- Paulo Roberto Faustino, 58. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
- Rafael de Jesus Almeida, 22. Sepultamento nesta terça-feira (5), às 11h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Dalva Maria Signorelli, 71. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Nossa Senhora das Dores.
- Edgar Reis de Oliveira, 70. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Gilmar Antônio Rafaelli, 63. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
- Inelbe Prux, 87. Cremada nesta segunda-feira (4). Velada na Sala B.
- Justina Vanin Rodrigues, 66. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Maite Ramirez Rossetti, 0. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Felipe Grando, 35. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério da comunidade São Vitor e Corona, em Mato Perso.
- Alina Bolfe Stragliotto, 95. Sepultamento nesta terça-feira (5), às 9h30min, no Cemitério Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em Galópolis.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- João Agusti, 68. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Nair Schiavenin, 68. Sepultada nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Luiz Antônio Possebon, 76. Cremado nesta segunda-feira (4). Velado na Sala A.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Nelson Fantin, 70. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Ricardo Chaves de Lemos, 47. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- José Rudel Davila Pinto, 24. Sepultado nesta segunda-feira (4), no Cemitério Santa Clara.