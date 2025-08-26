Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 26/8

BENTO GONÇALVES
Capelas São Francisco (54) 3452-1660
- Antonio Cesar Brandelli, 58. Cremado nesta segunda-feira (25).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Carlos Cesar Ferreira Gallio, 65. Cremado nesta segunda-feira (25).
- Claudia Padia, 56. Sepultada nesta segunda-feira (25), no Cemitério do Rosário II.
- Fm de Sara Milena da Costa Silva, 0. Sepultada nesta segunda-feira (25), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Candida de Lucena, 94. Cremada nesta segunda-feira (25).
- Ricardo Braga Montero, 59. Cremado nesta segunda-feira (25).
- Valdecir Valim Samoro, 52. Sepultada nesta segunda-feira (25), no Cemitério da Comunidade de São Luís da 6° Légua em Caxias do Sul.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria da Conceição Correia, 77. Sepultada nesta segunda-feira (25), no Cemitério Público Municipal II.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Maria Ribeiro dos Santos, 64. Sepultada nesta segunda-feira (25), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Daniel Poletto, 86. Sepultado nesta segunda-feira (25), no Cemitério Santa Clara.