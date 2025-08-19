Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 19/8

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Elizangela Gregio Conci, 50. Sepultada nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Linha Burati.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Nelci Argenton Canal, 80. Sepultada nesta segunda-feira (18), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Sirinergio Passarin, 63. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Santos Anjos em Caxias do Sul.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ambrosio Lazzarotto, 74. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Sociedade do Bairro Cruzeiro.
- Edson Roberto Bazzi, 63. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério de São Gotardo de Ana Rech
- João Valdemir Silva de Sena, 68. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Público Municipal.
- Luis Adriano da Silva de Oliveira, 41. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- João Batista Marini, 71. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Comunidade do Bairro Santa Catarina.
- Jurema Rodrigues dos Santos, 94. Cremada nesta segunda-feira (18).
- Lydia Canela, 87.Cremada nesta segunda-feira (18).
- Osmarina da Rosa Reis, 84. Sepultada nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Sociedade do Bairro Desvio Rizzo
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Lucília Paula Borba Camaratta, 48. Cremada nesta segunda-feira (18).
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-4266
- Arthur Antônio Debastiani, 87. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério da Capela Santa Justina
VACARIA
Funerária Lovato (54) 99951-6165
- Sebastião Francisco da Costa, 92. Sepultado nesta segunda-feira (18), no Cemitério no Rincão do Barreiro.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Adelpina de Siqueira Silva, 92. Sepultada neste sábado (16), no Cemitério Municipal São Francisco de Asis