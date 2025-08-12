Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 12/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Loreno Gabardo, 75. Cremado nesta segunda-feira (11).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adão de Jesus Feijo, 88. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Jesus Bom Pastor no bairro Santa Corona.
- Gladis Laine de Moraes, 68. Sepultado nesta terça (12), no Cemitério de Nova Palmira em Caxias do Sul.
- Juarez Aloysio Schmitz, 60. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Público Municipal em Caxias do Sul.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Benedito Salgado dos Santos, 81. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Público Municipal II - Rosário.
- José Valmir Silva Pereira, 52. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Público Municipal.
- Selvina Francisca Klein Finn, 87. Sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério do Bairro Santa Corona.
- Soleci de Lima da Silva, 74. Cremada nesta segunda-feira (11).
- Sueli de Fatima Teixeira, 69. Cremada nesta segunda-feira (11).
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Celeste Maria Rosa Xavier, 74. Sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Helena Bordignon, 85. Cremada nesta segunda-feira (11).
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Ari Bortolotto Hank, 70. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
- Valderino Parizotto, 75. Sepultado neste sábado (9), no Cemitério Comunitário São João.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Maria Carraro Pasticelli, 75. Sepultada neste domingo (10), no Cemitério da Comunidade de Nova Roma, em Flores da Cunha.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- José Gaudino da Silva, 101. Sepultado nesta segunda-feira (11), no Cemitério da Capela São Francisco em Monte Alegre dos Campos.
- Raquel Trindade da Costa, 42. Sepultada nesta segunda-feira (11), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Siloê Rigon Bortolon, 83. Cremada nesta segunda-feira (11).