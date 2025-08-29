Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 29/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Marlene Terezinha Cenci, 63. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público do Bairro São Roque.
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Domingos André Cerutti, 85. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 9h30min, no Cemitério da comunidade do Cinco Alto.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- João Carlos da Silva, 61. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público.
- Gabriel Henrique Paim de Oliveira, 20. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 9h, no Cemitério Público.
- Noeli Santos Moreira, 79. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 11h, no Cemitério Público.
- Renato Souza, 63. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Bryan de Souza Albieri, 9. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 9h30min, no Cemitério Público do Rosário II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Nayr Maria de Silvestre, 90. Cremada nesta quinta-feira (28). Velada na Capela B.
- Ernani Mesquita de Almeida, 84. Cremação nesta sexta-feira (29), às 9h. Velado na Capela C.
- Giuseppe Rosso Tolfo, 33. Cremação nesta sexta-feira (29), às 19h. Velado na Capela E.
- Judith Izaguirre Trindade, 82. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 11h, no Cemitério Parque.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Sérgio Elizeu da Silva, 66. Sepultado nesta quinta-feira (28), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Nadir Borges da Silva Rossi, 83. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 11h, no Cemitério Capela da Luz, em Monte Alegre dos Campos.
- Ivone Souza de Castilhos, 67. Sepultamento nesta sexta-feira (29), às 10h30min, no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Theresinha de Sousa Toledo, 89. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério Fazenda das Laranjeiras, em Muitos Capões.
- Janete Aparecida Sangali, 54. Sepultada nesta quinta-feira (28), no Cemitério São Francisco.