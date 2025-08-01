Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 1º/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Augusto Manfroi, 95. Sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ivo Lentz, 82. Sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público de Forqueta.
- Loureni Flores Motta, 63. Sepultada nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público.
- João Carlos Gomes de Oliveira, 65. Sepultamento nesta sexta-feira (1º), às 11h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Elton da Silva Paim, 52. Sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público.
- Joventino Libardi, 84. Cremado nesta quinta-feira (31). Velado na Sala A.
- Theresinha Boschetti, 87. Sepultada nesta quinta-feira (31), no Cemitério São Paulo Santa Lúcia do Piaí.
- Alan Vinicius de Aguiar Lopes, 27. Sepultamento nesta sexta-feira (1º), às 15h30min, no Cemitério Público do Rosário II.
- Zenir Gorete de Oliveira, 70. Sepultamento nesta sexta-feira (1º), às 9h30min, no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- João Serafin Hemming, 78. Sepultado nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Jandir Rech, 84. Sepultada nesta quinta-feira (31), no Cemitério Público de Campestre da Serra.