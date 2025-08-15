Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 15/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Dorinha Ines Gugel, 69. Sepultada nesta quinta-feira (14), no Cemitério Municipal de São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Inedina Barp, 58. Sepultada nesta quinta-feira (14), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Luiz dos Santos Velho, 69. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Público Municipal.
- Maria das Dores dos Santos Brito, 83. Sepultada nesta quinta-feira (14), no Cemitério Público Municipal.
- Pedro Zulmir Grando, 83. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Airton Possa, 66. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz de Forqueta.
- Darcy Antonio Indicatti, 65. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério São Roque em Fazenda Souza.
- Ilse Lourdes Fedrizzi Lopes, 97. Cremada nesta quinta-feira (14).
Capelas São José (54) 3028-8888
- Romildo Pedro Massenz, 83. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Jesus Bom Pastor no Bairro Santa Corona.
- Santo Smiderle, 93. Cremado nesta quinta-feira (14).
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Luiz Valdir Sberse, 70. Sepultado nesta quinta-feira (14), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292.5445
- Zélia Corona Susin de Abreu, 90. Sepultada nesta quinta-feira (14), no Cemitério de Pedancino.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 99951-6165
- Julio Adroaldo da Silva Martins, 68. Sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério São Francisco.