Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 18/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Inez Rampazzo, 78. Sepultada domingo no Cemitério Público Central.
- Jose Pedro Marinho, 84. Sepultado domingo no Cemitério Público do bairro São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Geraldo Francisco da Silva, 89. Sepultado domingo no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio Clem de Almeida, 75. Sepultado domingo no Cemitério Público.
- Emilia Paviani (Amélia), 96. Sepultada domingo no Cemitério de Santa Catarina.
- Luis Adriano da Silva de Oliveira, 41. Sepultamento nesta segunda-feira, às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Aldaiza Maria Borges Chaves, 77. Cremada domingo.
- Beloni Paim dos Reis, 54. Sepultada domingo no cemitério da Capela Conceição, em Bom Jesus.
- Dulcimar João Peretti, 60. Cremado domingo.
- João Batista Marini, 71. Sepultamento nesta segunda-feira, às 10h, no cemitério do bairro Santa Catarina.
- José Ricardo Bof, 63. Cremado domingo.
- Margarete de Azevedo Furlan, 63. Sepultada domingo no Cemitério Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- João Carlos Beltrame, 70. Sepultado domingo no cemitério da comunidade de Santos Anjos.
GARIBALDI
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3462-2949
- Thereza Lorenzon Nunes, 95. Sepultada domingo no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 99951-6165
- Marcia Sandra de Oliveira de Sena, 57. Sepultada domingo no Cemitério São Francisco.
- Ubaldo Antunes da Silva, 81. Cremado domingo.