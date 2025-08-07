Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 7/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Claudio Sanches, 75. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público.
- Neiva Passaia, 66. Sepultamento nesta quinta-feira (7), às 10h, no Cemitério Parque Jardim Do Vale.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Albana Ferretto, 91. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público.
- Dilson João Dalberto, 66. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério de Galópolis.
- Jurema Paim Giani, 97. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Luis Carlos Alves Pereira, 60. Cremado nesta quarta-feira (6). Velado na Sala 3.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Salet Maria Armiliato Bertuol, 74. Sepultamento nesta quinta-feira (7), às 10h, no Cemitério de São Bernardo, em Campestre da Serra.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Valentina Vargas de Morais, 8. Sepultada nesta quarta-feira (6), no Cemitério de Santa Corona.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Décio Boff, 87. Sepultado nesta quarta-feira (6), no Cemitério Público de Ipê.
- Júlio Guiomar Studzinski, 77. Sepultamento nesta quinta-feira (7), às 10h, no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Clodomira Ribeiro da Silva, 81. Sepultamento nesta quinta-feira (7), às 10h, no Cemitério Santa Clara.