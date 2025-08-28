Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 28/8

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Domingos Capovilla, 74. Cremado nesta quarta-feira (27). Velado na Sala 1.
- Volmir da Silva, 53. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Johan Rafael Mendez Rodrigues, 34. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público.
- Jorge Candido de Castro, 64. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Armando Thums, 83. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Parque.
- Gertrudes Maria Frison Correa, 93. Cremada nesta quarta-feira (27). Velada na Sala C.
- Neuza Maria da Silva, 63. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público.
- Rosa Sotoriva, 88. Cremada nesta quarta-feira (27). Velada na Sala D.
- Maria Gelmina Cidade, 84. Sepultamento nesta quinta-feira (28), às 9h30min, no Cemitério Público do Rosário II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Enio Luiz de Oliveira, 70. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Melsi Domingos Tessaro, 77. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público de Vacaria.
- Teresinha Buzin, 76. Cremada nesta quarta-feira (27). Velada na Sala B.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Victorio Gonçalves de Souza, 82. Cremado nesta quarta-feira (27). Velado na Capela B.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Teresinha Orso de Oliveira, 67. Sepultada nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Neiva Leonice Bonatto Machado, 70. Sepultado nesta quarta-feira (27), no Cemitério Público.