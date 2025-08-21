Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 21/8

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Clary Romana Miolo Sartor, 87. Cremada nesta quarta-feira (20).
- Rosmeri Sberse Deon, 55. Cremada nesta quarta-feira (20).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alfredo Wanzing, 73. Cremado nesta quarta-feira (20).
- Antonio Sebastião da Silva, 82. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público Municipal
- Diego Becker, 40. Cremado nesta quarta-feira (20).
- Evanilson Lima Ferreira, 36. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério da Sagrada Família de Juazeirinho na Bahia
- Flora Fabris Matte, 83. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério Santos Anjos
- Natália Bonatto, 16. Cremada nesta quarta-feira (20).
- Silvano Sergio Daneluz, 76. Sepultado nesta quinta-feira (21), no Cemitério de Fazenda Souza.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Clenio Rogerio Batista de Andrade, 73. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Parque
- Ivone Turella dos Passos, 79. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério de São Roque de Fazenda Souza.
- Lavinia Gabriely da Silva Motta, 0. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Elisabeth Augusta Pereira, 68. Cremada nesta quarta-feira (20).
- Itacir Calgaro, 74. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério da Comunidade de Cerro largo em Flores da Cunha.
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Ivani Deitos Scariot, 69. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Bruno Mascarello, 67. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público Municipal de Flores da Cunha.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- Ivaldino Bragagnol, 87. Sepultado nesta quinta-feira (21), no Cemitério Público Municipal de Garibaldi
NOVA PÁDUA
CCR assistência familiar (54) 3292-4266
- Olga Bernardi Sonda, 93. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério de Nova Pádua
VACARIA
Funerária Lovato (54) 99951-6165
- Antonio Antenor Fernandes de Lima, 80. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Público de Campestre da Serra.
- Carmen Lúcia Oliveira de Almeida, 54. Sepultada nesta quarta-feira (20), no Cemitério São Francisco.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Armando Bueno de Souza, 66. Sepultado nesta quarta-feira (20), no Cemitério do Rincão dos Souzas.