Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 14/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Dolores Izabel Tomedi, 89. Cremada nesta quarta-feira (13).
- Luiz Santos Ribeiro, 83. Cremado nesta quarta-feira (13).
- Victor Valduga, 91. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério da Capela das Almas, Vale dos Vinhedos
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
- Luiz Agostini, 74. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Público Municipal de Carlos Barbosa.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Adelmo Antonio Inacio, 50. Cremado nesta quarta-feira (13).
- Edison Denis Marichal, 77. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Público Municipal.
- Ione Giovenardi, 84. Cremada nesta quarta-feira (13).
- Silvina Alexandrina da Silva, 88. Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Santos Anjos em Caxias do Sul
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Danuncio Augusto de Souza, 84. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Machadinho.
- Ilze Paniz, 85.Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério da Comunidade de São Martinho da 2ª Légua.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Luiz Carlos Rossi, 87. Cremado nesta quarta-feira (13).
- Odila Claudina Calloni, 90. Cremada nesta quarta-feira (13).
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Francisca Maria de Oliveira, 88. Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292.5445
- Senira Binello Machado, 71. Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Henrique Lucena Triaca, 24. Cremado nesta quarta-feira (13).
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Azelir Marca da Silva, 93. Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Esmeralda