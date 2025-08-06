Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 6/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Andreia Pavan, 51. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público.
- Terezinha Toniolo Zorrer, 82. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério no Vale dos Vinhedos.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Armando Fonseca da Silva, 75. Cremado nesta terça-feira (5). Velado na Sala 2.
- Eurico Dallabarba, 66. Cremado nesta terça-feira (5). Velado na Sala 5.
- Luciana Salete Ferreira da Silva, 52. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Parque.
- Neusa Lise Canal, 72. Cremada nesta terça-feira (5). Velada na Sala 1.
- Sirlei Terezinha de Candido,76. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público.
- Jurema Paim Giani, 97. Sepultamento nesta quarta-feira (6), às 10h, no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Luiz Antonio Pimel Martins, 65. Sepultamento nesta quarta-feira (6), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Evilasio Vargas Tavares, 80. Cremado nesta terça-feira (5). Velado na Sala C.
- Maria Michelin da Rosa, 78. Cremada nesta terça-feira (5). Velada na Sala B.
- Pierina Ogliari Ineia, 88. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Maria Silva Lemos, 88. Sepultamento nesta quarta-feira (6), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
- Pedro Lorandi, 79. Sepultamento nesta quarta-feira (6), às 9h, no Cemitério de Criúva.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Evany Bernardo de Santiago, 91. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público.
- Leonora Nozari, 92. Cremada nesta terça-feira (5). Velada na Capela A.
- Maria Elocy Valin da Fonseca, 94. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Ida Maria Reginato, 87. Sepultada nesta terça-feira (5), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Adolfo André Vendramin, 92. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério de Santa Catarina, em Fazenda da Pratinha.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Valmor Alves, 62. Sepultado nesta terça-feira (5), no Cemitério São Francisco.
- Zanete Maria Galon da Silva, 60. Sepultadanesta terça-feira (5), no Cemitério Santa Clara.