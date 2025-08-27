Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 27/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Lucinele Languer Ribeiro, 48. Sepultada nesta terça-feira (26), no Cemitério Público.
- Antônio Adriano Vieira, 36. Sepultamento nesta quarta-feira (27), às 15h, no Cemitério São Valentim.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Leonardo Batista Motta, 27. Cremado nesta terça-feira (26). Velado na Sala 3.
- Luiz Antonio Kellermann, 70. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Capão Alegre na Localidade de Juá.
- Nazareno Carlesso, 68. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Monte Berico.
- Volmir Brambatti, 52. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Santo Antônio, no Bairro Serrano.
- Maria Fatima de Vargas, 58. Sepultamento nesta quarta-feira (27), às 9h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Remy Carlos Braga (Braguinha), 82. Cremado nesta terça-feira (26). Velado na Sala C.
- Irineo Oscar Mascarello, 82. Sepultamento nesta quarta-feira (27), às 14h, no Cemitério São Pedro e São Paulo da 3ª légua.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Aldinha Bonkevitch Guerra, 91. Cremada nesta terça-feira (26). Velada na Capela C.
- Amadeu Dal Piccol, 79. Cremado nesta terça-feira (26). Velado na Capela Nossa Senhora do Rosário de Pompéia de Galópolis.
- Loiva Carolina Prates Menegat, 95. Cremada nesta terça-feira (26). Velada na Capela A.
- Lourdes Joanna Dal Corno Pistorello, 93. Sepultada nesta terça-feira (26), no Cemitério da comunidade da 6ª Légua.
- Norberto Paes, 68. Cremado nesta terça-feira (26). Velado na Capela B.
- José Rodrigues da Cunha Filho, 66. Cremação nesta quarta-feira (27), às 9h. Velado na Sala A.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Morgani Sirlei dos Santos Braido, 59. Cremada nesta terça-feira (26). Velada na Capela A.
- Ivanete Restelato Didea, 62. Cremação nesta quarta-feira (27), às 9h. Velada Capela Mortuária Nossa Senhora Medianeira, no Bairro Medianeira.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Ademar Luiz Trevisan, 74. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Público.
- Alcides de Paula, 80. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério São Judas Tadeu, em Tapejara.
- Maria Julieta Gobbi Dal Lago, 80. Sepultada nesta terça-feira (26), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Orides Batista do Prado, 78. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Santa Clara.
- Yuri Cauan da Silva Almeida, 22. Cremado nesta terça-feira (26). Velado na Sala 1.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Neuri Bossardi, 74. Sepultado nesta terça-feira (26), no Cemitério Santa Clara.