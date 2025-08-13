Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 13/8

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Arisonil Teixeira Nunes, 66. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal do Bairro São Roque.
- Armindo Navarini, 89. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal Central.
- Maria Cardozo Corrêa, 63. Sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal do Bairro São Roque.
- Rodrigo e Silva Carvalho, 26. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal Central.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Alcino Spiering, 74. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério do Rosário II em Caxias do Sul.
- Alvaro Ricardo da Silva, 57. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal.
- Claudio Luis Faustino, 61. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal.
- Daniel Soares Aver, 37. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal.
- Edison Denis Marichal, 77. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Público Municipal.
- Gladis Laine de Moraes, 68. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério de Nova Palmira em Caxias do Sul.
- Ione Giovenardi, 84. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Memorial Crematório São José
- Lourdes Galli da Fontoura, 83. Sepultada nesta quarta-feira (13), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Tereza Gomes da Luz, 81. Sepultado nesta terça-feira (12), no Memorial Crematório São José
- Paulo Roberto Borges de Oliveira, 71. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Parque em Caxias do Sul.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jaci Borges da Silva, 92. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério São José de Vargem Quente em Anita Garibaldi/SC.
- Jovenir Sebastião Lemos Cavalheiro, 74. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Valdemar da Fonseca Bossler, 84. Cremado nesta terça-feira (12), no Memorial Crematório São José
Capelas São José (54) 3028-8888
- Fernando Luis Tomazzoni, 67. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
- Iraci Renner dos Santos, 54. Sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Joelto Abel, 72. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Isolina Maria Reuss, 76. Sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Carlos Alberto Gavino Barbosa, 64. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
NOVA ROMA DO SUL
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Zulmira Pelicioli Piola, 94. Sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério de Castro Alves
SÃO MARCOS
Capelas São José (54) 3291.1559
- Maria Jose da Silva de Oliveira, 93. Sepultada nesta terça-feira (12), no Cemitério Público Municipal de São Marcos
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Dilson Gobetti Gomes, 65. Sepultado nesta quarta-feira (13), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Reomildo Laurentino Borges, 91. Sepultado nesta terça-feira (12), no Cemitério Santa Clara.