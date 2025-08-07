O frio voltou: nova massa de ar polar trará mínimas de 3°C e chance de geada na Serra

Sensação de frio deve durar por cinco dias consecutivos. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical irá provocar mudanças no tempo na Serra nos próximos dias. Segundo a Climatempo, esta será a quinta onda de ar polar que promete derrubar as temperaturas em todo o Rio Grande do Sul a partir de sábado (9).

As temperaturas já devem começar a cair ao longo da sexta-feira (8), conforme o ar polar entra no país – com a sensação de frio aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite. A queda mais significativa deve acontecer na região serrana, com possibilidade de geada no amanhecer de sábado (8) e no domingo (9) de Dia dos Pais. A possiblidade de precipitação invernal, como chuva congelada, está restrita apenas às cidades no alto da Serra Catarinense.

De acordo com a Climatempo, apesar desta nova onda de frio ter duração maior em relação às anteriores, não devem ser registradas temperaturas negativas na Serra. Durante cinco dias consecutivos – de sexta (8) a terça-feira (12) –, as mínimas devem girar em torno dos 5ºC na maioria dos municípios da região.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temporais são esperados na maior parte da metade norte do Rio Grande do Sul.

Como fica o tempo nos próximos dias na Serra

Quinta-feira, dia 7

A chuva pode ocorrer a qualquer momento, principalmente a partir do fim da manhã. Em Caxias do Sul, a mínima será de 11ºC e máxima de 16ºC. Em Bento Gonçalves, a mínima será de 12ºC e a máxima deve chegar aos 17ºC.

Sexta-feira, dia 8

O dia será de tempo instável e com chuva a qualquer momento, não se descartam temporais mais localizados. As temperaturas continuam baixas e a sensação é de frio ao longo do dia. Em Caxias, a mínima será de 5ºC e máxima de 12ºC. Em São José dos Ausentes, o amanhecer deve registrar 3ºC. Ao longo do dia, os termômetros não passam dos 10ºC.

Sábado, dia 9

O tempo permanece instável e com pancadas de chuva principalmente entre a manhã e à tarde. O amanhecer deve contar com temperaturas muito baixas, com chance de geada. A sensação de frio vai persistir ao longo do dia. A mínima em Caxias do Sul será de 4ºC; a máxima pode chegar aos 9ºC. Em Ausentes, a mínima será de 2ºC e a máxima de 6ºC.

Domingo, dia 10

O Dia dos Pais será de tempo firme e com predomínio de sol. Apesar disso, os termômetros não sobem e a sensação é de frio ao longo do dia. Pela manhã há chance de geada na região. Em Caxias, os termômetros variam entre 5ºC e 12ºC. Em Ausentes, temperaturas entre 3ºC e 12ºC.

Próxima semana