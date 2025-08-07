Geral

Prepare a luva e o casaco
O frio voltou: nova massa de ar polar trará mínimas de 3°C e chance de geada na Serra

As temperaturas já devem começar a cair ao longo da sexta-feira, segundo a Climatempo. No domingo, Dia dos Pais, termômetros irão variar entre 5ºC e 12ºC em Caxias do Sul 

Pablo Ribeiro

