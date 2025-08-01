Nova Roma do Sul realiza a 15ª edição do concurso La Più Bella Ragazza

Desde o final de março, onze candidatas participam de um extenso cronograma de preparação. Juliane Tonin / Divulgação

A 15ª edição do concurso La Più Bella Ragazza elegerá a Rainha e as Princesas da festa La Prima Vendemmia, no dia 9 de agosto, às 20h. Será no Complexo Municipal de Esportes e Lazer, em Nova Roma do Sul.

O evento, que celebra a beleza, a cultura e o envolvimento da juventude com as tradições do município, integra a programação dos 150 anos da imigração italiana.

Desde o fim de março, 11 candidatas participam de um cronograma de preparação que inclui aulas de dicção e oratória, história do município, marketing, etiqueta, passarela, automaquiagem e comunicação, além de visitas culturais e encontros com profissionais de diversas áreas.