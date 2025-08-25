Geral

Ficou para o ano que vem
Notícia

Nova Petrópolis cancela realização do Festival da Primavera 

Baixa adesão de paisagistas motivou o cancelamento do evento, que ocorreria de 12 a 21 de setembro, na Rua Coberta

Pedro Zanrosso

