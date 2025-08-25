Nova Petrópolis cancela realização do Festival da Primavera 

Previsto para ocorrer de 12 a 21 de setembro, a edição de 2025 do Festival da Primavera – Frühlingsfest, foi cancelada pela prefeitura de Nova Petrópolis.
A baixa adesão de expositores que iriam se instalar na Rua Coberta motivou a decisão.
No ano passado, a exposição e venda de produtos ocorria diariamente na praça e 18 atrações musicais se apresentavam nos finais de semana. Segundo o secretário do Turismo e Cultura Rodrigo Sangali o investimento da prefeitura, calculado em R$ 100 mil, não daria o retorno esperado de proporcionar a experiência do turista de estar em meio aos jardins.
O evento, de acordo com ele, deverá ser reestruturado e reformulado para voltar em 2026.
— Um evento deve ser um propulsor econômico a todos os setores, ser um indutor e atrair visitantes. No formato atual, já não destaca mais a cidade, por isso da reestruturação — disse.
Agenda cheia
Setembro, porém, reserva outros 10 eventos em Nova Petrópolis. São eles:
5 a 14/9 – Liquida Nova Petrópolis
6/9 – Audax Trail Tour
6 a 20/9 – Festejos Farroupilhas
7/9 – Desfile Cívico
11 e 12/9 – ExpoNovaTech
18 a 21/9 – Kerb Im Tannenwald
24/9 – Literatura Comentada
26/9 – Encontro de Coros – 3º Etapa
27 e 28/9 – Dia Estadual do Vôlei
28/9 a 3/10 – Festival de Música