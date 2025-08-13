Noite Italiana de Antônio Prado começa neste sábado

A 43ª Noite Italiana, em Antônio Prado, começa neste sábado (16), a partir das 19h, no Centro de Eventos. Com o tema Da Itália ao Brasil: 150 anos de Sonhos e Conquistas, o evento reúne gastronomia e música e também ocorrerá no dia 23.
O cardápio, nas duas noites, contará com frango – a menarosto e a passarinho, polenta frita, brustolada e mole (com molho de frango), pepino, pão, queijos parmesão, colonial e coalho, salame, copa, bolos, cucas, doces, biscoito colonial, grostoli, batata doce, merengue e frutas.
Para embalar o público, no sábado, haverá show com Dirceu Pastori, Grupo Q’Balanço e Banda San Marino. Já no dia 23, quem anima o público é Dirceu Pastori, Grupo Q’Balanço e a Banda Brilha Som.
Os ingressos, no 2º lote, custam R$ 220 (+taxas). Crianças de até seis anos não pagam e, de sete a 12 anos, pagam R$ 100. Os bilhetes podem ser adquiridos no site Minha Entrada e o oficial da Noite Italiana.
Os pontos de venda físico são em Antônio Prado, na CDL e no Posto Terra Nostra; em Vacaria, na CDL Vacaria; em São Marcos, na CDL São Marcos; em Flores da Cunha, na CDL Flores da Cunha; e em Caxias do Sul, no Lounge Personnalite (Shopping Villagio) e na Loja RA Homem (Centro). O estacionamento é gratuito.