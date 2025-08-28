No Dia de Combate ao Fumo, especialista de Caxias alerta: "Parar de fumar não significa só parar de botar o cigarro na boca"

29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dados do Ministério da Saúde apontam para uma estatística preocupante: entre 2023 e 2024 foi registrado um aumento de 25% no número de homens fumantes e de 36% de mulheres no Brasil. Com o objetivo de reforçar ações e sensibilizar a população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, em 1986, o 29 de agosto foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Fumo.

O cigarro tradicional, conforme o pneumologista Dagoberto Vanoni de Godoy, contém mais de 4,7 mil substâncias tóxicas — entre elas, alcatrão e monóxido de carbono, associadas a doenças como câncer, infarto, AVC, enfisema pulmonar, irritações respiratórias e aumento da pressão arterial. A dependência está diretamente ligada ao poder da nicotina, substância presente no cigarro.

— A nicotina tem efeito no nosso cérebro porque em determinados locais que são responsáveis por situações de prazer, de concentração, de não ficar triste, de ter saciedade com relação a alimentos, existem receptores para nicotina em que ela consegue se ligar neles e liberar substâncias químicas que causam essa sensação de prazer e de tranquilidade. Uma pessoa é mais ou menos dependente quanto mais receptores ela tiver, isso é genético — detalha o pneumologista sobre como a nicotina age.

E um outro problema atual tem acendido o alerta: o cigarro eletrônico. Segundo Godoy, estes dispositivos possuem mais nicotina que os cigarros convencionais, inclusive já há casos de Lesão Pulmonar Associada ao Uso de Cigarro Eletrônico (EVALI, da sigla em inglês), que tem preocupado especialistas. O uso desses aparelhos, conforme ele, está mais associado aos jovens, o que pode refletir em problemas futuros.

O tabagismo, no geral, é fator de risco para mais de 50 doenças, incluindo vários tipos de câncer, osteoporose, infertilidade, envelhecimento precoce da pele e complicações na gestação. Mesmo assim, parar de fumar não é uma tarefa fácil, como alerta Godoy:

— Não podemos transferir a responsabilidade de fazer parar de fumar para os medicamentos, eles são para auxiliar nisso. Existem mais meios de suporte para que uma pessoa que deseje parar de fumar consiga, mas a decisão primária é da pessoa, porque ela vai precisar mudar a vida. Parar de fumar não significa parar de botar o cigarro na boca, significa modificar praticamente toda a vida, e isso não é fácil. Temos que nos dar conta que isso é um processo que pode demorar anos de tentativas e recaídas, o que não se pode é desistir no meio do caminho.

O pneumologista elencou dicas para quem busca se livrar da dependência do cigarro:

Saber que é um processo. Não se pode desistir no meio do processo. O fato de uma pessoa tentar parar de fumar e recair depois de algum tempo significa só mais um passo nesse processo. Não dá para recair de duas em duas horas, porque daí a pessoa só está se enganando. Mas a recaída não pode ser considerada como uma derrota. A nicotina é uma droga muito potente. Nós temos que aprender a nos defender das síndromes de abstinência, que é aquela falta que o cigarro faz, e das fissuras, que é a vontade irresistível de usar a droga. A fissura do cigarro demora de três a cinco minutos, por tanto, se a pessoa não tiver o cigarro por perto, até encontrar o cigarro, ela tem tempo de se defender. Aprendemos a ter prazer em várias coisas. Vou dar um exemplo: se eu gosto de uma música, quanto mais eu gosto, mais eu consigo ouvir e vou tendo prazer porque vou descobrindo as coisas. Isso é um comportamento de reforçamento de prazer, foi um treinamento que foi feito para o nosso cérebro. Com o fumante também acontece a mesma coisa. Se eu passei anos tomando um cafezinho e logo depois fumando, se eu tomar o cafezinho, eu vou entrar em um estágio automático de ações no meu cérebro, que vai me levar a fumar. Se eu chego em casa e me sento sempre na mesma poltrona, ligo a televisão e acendo um cigarro para relaxar, se eu me sentar, o meu cérebro vai desencadear esse mecanismo. Então, essas coisas devem ser evitadas.

Como buscar ajuda

O tratamento do tabagismo faz parte do Programa Nacional do Controle do Tabagismo, sendo ofertado nas unidades básicas de saúde (UBSs) por meio de grupos terapêuticos com foco na abordagem cognitivo comportamental e com apoio medicamentoso, quando com indicação médica.

Segundo Fabíola Balardin, enfermeira da Equipe de Atenção à Saúde de Portadores de Doenças Crônicas e Populações Vulneráveis da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aqueles que têm o interesse em parar de fumar devem buscar a sua UBS de referência e manifestar o interesse. A unidade entrará em contato quando houver disponibilidade. Os grupos são formados, em média, por 15 pessoas, com encontros periódicos por dois meses e manutenção mensal, conforme necessidade.