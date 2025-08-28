Geral

Atenção
Notícia

No Dia de Combate ao Fumo, especialista de Caxias alerta: "Parar de fumar não significa só parar de botar o cigarro na boca"

Pneumologista Dagoberto Vanoni de Godoy atenta, também, para os riscos dos cigarros eletrônicos, que contém mais nicotina que os convencionais. Tratamento para parar de fumar é oferecido pelo SUS de Caxias

Marcos Cardoso

