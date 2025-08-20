Municípios da Serra recebem selo "Amigo da Vacina" por alcançarem metas de imunizações em crianças e adolescentes 

As vacinas consideradas foram a pentavalente, tríplice viral e contra o HPV Ana Imperatore/ACS/SES-RS / Divulgação

Mais de 40 cidades da Serra foram contempladas com o selo "Município Amigo da Vacina", uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para valorizar as estratégias de imunização adotadas em 2024. A premiação foi realizada na tarde desta quarta-feira (20). A ação já está no segundo ano consecutivo.

Os municípios garantiram o selo ao atingirem as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. No total, 415 municípios do Estado foram contemplados com a iniciativa sendo que, de 2022 até 2024, a cobertura dos três imunizantes subiu consideravelmente no RS.

Pentavalente: de 78,6% subiu para 92,9%

Tríplice Viral: de 88,5% para 98,8%

HPV: de 64,9% para 78,7%

HPV (meninas): 79,1% para 86,8%

HPV (meninos): 51,3% para 70,8%

Como funciona o prêmio

Para definir os vencedores, a ação classificou as cidades em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias. São elas:

Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente. Categoria Dente de Leite: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral. Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 90% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

Os selos também foram divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo:

Ouro (meta atingida nas três categorias).

Prata (meta atingida em duas categorias).

Bronze (meta atingida em uma categoria).

Na Serra, 19 cidades conseguiram o selo ouro, com destaque para Alto Feliz, Garibaldi, Jaquirana, São Marcos, Veranópolis e Vista Alegre do Prata, que conquistaram o título pela segunda vez.

Farroupilha também foi destaque ao conseguir o ouro pela primeira vez. Já Caxias do Sul garantiu o selo prata.

Confira abaixo os vencedores da Serra

Selo Ouro

Alto Feliz (2º ano consecutivo), Jaquirana (2º ano consecutivo), Nova Araçá, Cotiporã, Farroupilha (1ª vez), Garibaldi (2º ano consecutivo), Ipê, Linha Nova, Paraí, Pinhal da Serra, Pinto Bandeira, São Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos (2º ano consecutivo), Serafina Corrêa, Vacaria, Vale Real, Veranópolis (2º ano consecutivo), Vista Alegre do Prata (2º ano consecutivo)

Selo Prata

André da Rocha, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Caxias do Sul, Canela, Guaporé, Guabiju, Monte Belo do Sul, Muitos Capões, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Picada Café.

Selo Bronze

Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Flores da Cunha, Gramado, Esmeralda, Montauri, Monte Alegre dos Campos, Nova Roma do Sul, Santa Tereza, São Francisco de Paula e Vila Flores

As vacinas

Pentavalente: protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).

protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade). Tríplice Viral: protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).

protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela). HPV: protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.



