Mulher é presa com 529 pedras de crack no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul 

Apreensão feita pela polícia continha porções de drogas e materiais utilizados para o comércio ilegal. Comunicação Social 12º BPM / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar de Caxias do Sul, na manhã desta quarta-feira (27), resultou na prisão de uma mulher de 36 anos, por tráfico de drogas. A operação aconteceu no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul.

Segundo o registro, os policiais faziam o patrulhamento tático, por volta das 9h30min, quando receberam uma denúncia de movimentação suspeita em uma residência.

No local os policiais encontraram grande quantidade de drogas e materiais usados para o comércio ilegal. O endereço exato onde as drogas foram encontradas não foi divulgado.