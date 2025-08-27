Mulher é presa com 529 pedras de crack no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul 

Uma ação da Brigada Militar de Caxias do Sul, na manhã desta quarta-feira (27), resultou na prisão de uma mulher de 36 anos, por tráfico de drogas. A operação aconteceu no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul.
Segundo o registro, os policiais faziam o patrulhamento tático, por volta das 9h30min, quando receberam uma denúncia de movimentação suspeita em uma residência.
No local os policiais encontraram grande quantidade de drogas e materiais usados para o comércio ilegal. O endereço exato onde as drogas foram encontradas não foi divulgado.
Foram apreendidas 529 pedras de crack, porções de cocaína e maconha fracionadas, dois tijolos de maconha, três balanças de precisão, câmeras de vigilância, dinheiro em espécie e outros objetos.