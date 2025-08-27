Geral

Tráfico de drogas 
Notícia

Mulher é presa com 529 pedras de crack no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul 

Além disso, outras porções de maconha e cocaína foram encontradas na casa em que ela estava. Policiais chegaram ao local através de uma denúncia 

Pioneiro

