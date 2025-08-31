Motorista que provocou grave acidente na BR-470 é preso com sinais de embriaguez 

Agentes de Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na madrugada desse sábado (30) o motorista que provocou um grave acidente na BR-470, em Bento Gonçalves.

Conforme divulgado, os policiais estavam realizando a ronda na rodovia, em Veranópolis, quando avistaram uma Amarok circulando em ziguezague pela via.

Os agentes deram ordem de parada para o motorista, mas ele deixou o local, seguindo no sentido Veranópolis-Bento Gonçalves. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo, causando uma grave colisão com outros dois carros.

A Amarok colidiu contra um Etios e uma F-4000. Os ocupantes do Etios, um homem e uma mulher, ficaram presos nas ferragens e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves. Eles foram encaminhados para o Hospital Tacchini.

Já o motorista da F-4000 não se feriu. O condutor da Amarok apresentou ferimentos e foi atendido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais identificaram sinais de embriaguez.

Após ser detido, ele foi preso em flagrante e encaminhado para Bento Gonçalves. O homem, de 42 anos, cuja identidade não foi divulgada, é natural do Rio de Janeiro. Ele responderá pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.







