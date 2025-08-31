Geral

Em Bento Gonçalves 
Notícia

Motorista que provocou grave acidente na BR-470 é preso com sinais de embriaguez 

Caso aconteceu na madrugada de sábado, no distrito de Tuiuty. Apesar do condutor se recusar a fazer o teste do bafômetro, policiais identificaram presença de álcool. O homem, de 42 anos, cuja identidade não foi divulgada, é natural do Rio de Janeiro

Pioneiro

