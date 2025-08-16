Motorista morre em acidente na BR-116, em Vacaria

Colisão envolveu Strada e Duster Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 27 anos, identificado como Guilherme Marcon de Souza, morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (16), na BR-116 em Vacaria. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava dirigindo uma Strada com placas de Antônio Prado.

Conforme o registro, a colisão frontal envolveu a Strada e uma Duster com placas de Flores de Cunha. O acidente aconteceu por volta das 4h, no km 4 da rodovia federal.