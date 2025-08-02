Motociclista morre em acidente de trânsito em Caxias do Sul 

Um homem de 54 anos, identificado como Antônio Paulo Cândido Ramos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (2), em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), uma moto e um veículo Voyage colidiram na Avenida Bruno Segalla, por volta de 1h40min.
Segundo a comunicação da BM, o acidente aconteceu no cruzamento da Bruno Segalla com a Rua Ernani Aguiar Corrêa. A vítima do acidente estava pilotando a moto.
Segundo a polícia, ele era natural de Caxias do Sul. Ramos foi sepultado neste domingo (3) no Cemitério Parque, em Caxias do Sul.