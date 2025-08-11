Geral

“Companheira de fé e muito amor”
Notícia

Morre mulher de Lúcio Yanel, que, com Alzheimer, recebia serenatas diárias do músico argentino

As últimas homenagens para Sueli de Fátima Teixeira, 69 anos, ocorrem na Sala B das Capelas São Francisco, em Caxias. A cerimônia de despedida ocorre nesta segunda, às 15h30min, no Memorial Crematório São José

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS