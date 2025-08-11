Morre mulher de Lúcio Yanel, que, com Alzheimer, recebia serenatas diárias do músico argentino

Morreu neste domingo (10), em Caxias do Sul, aos 69 anos, Sueli de Fátima Teixeira, esposa do músico argentino Lúcio Yanel, 79. Desde 2008, Sueli enfrentava o Alzheimer. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Sala B das Capelas São Francisco. A cerimônia de despedida ocorre nesta segunda-feira (11), às 15h30min, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
Nas redes sociais, Yanel prestou uma homenagem à esposa: "Esta companheira de fé e de muito amor me deixa hoje e sobe para ficar junto a Deus. Ela é a minha mais nova estrela de luz celeste a me iluminar!".
Serenatas à companheira
Em 2019, uma imagem publicada nas redes sociais emocionou seguidores do músico. A fotografia revelou o momento em que o artista tocava violão para a esposa. Na legenda da imagem, Yanel escreveu: "Já faz alguns anos que o maldito Alzheimer vai me roubando a minha amada companheira. E para que me sinta ao seu lado, minhas serenatas diárias. Ela é Sueli de Fátima, amada companheira, tu é o meu melhor público".
— A alma dela deve estar lá. Tenho feito isso todos os dias. Pego o violão, toco para ela, tento me comunicar pela música. Às vezes ela tira o olhar de um ponto fixo e olha para mim. Faço isso para atrair sua atenção, penetrar na sua alma — afirmou Yanel para o G1 à época.
O argentino, radicado em Caxias do Sul, cruzou pela primeira vez com Sueli em Porto Alegre, no restaurante em que a chef de cozinha trabalhava. Viúvos, com filhos de casamentos anteriores, os dois se juntaram e não se separaram mais. E lá se foram 31 anos.
O filho do casal, Pedro Giles, 31, também deixou um depoimento para a mãe nas redes sociais: "O silêncio dela me ensinou mais que um milhão de palavras. Hoje, agradeço por ter sido filho de Sueli de Fátima Teixeira, eu teria escolhido ela em todas as outras vidas como mãe".