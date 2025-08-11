Morre mulher de Lúcio Yanel, que, com Alzheimer, recebia serenatas diárias do músico argentino

"Ela é a minha mais nova estrela de luz celeste a me iluminar!”, escreveu Yanel, em homenagem à esposa. Lúcio Yanel / Arquivo Pessoal

Morreu neste domingo (10), em Caxias do Sul, aos 69 anos, Sueli de Fátima Teixeira, esposa do músico argentino Lúcio Yanel, 79. Desde 2008, Sueli enfrentava o Alzheimer. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Sala B das Capelas São Francisco. A cerimônia de despedida ocorre nesta segunda-feira (11), às 15h30min, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.

Nas redes sociais, Yanel prestou uma homenagem à esposa: "Esta companheira de fé e de muito amor me deixa hoje e sobe para ficar junto a Deus. Ela é a minha mais nova estrela de luz celeste a me iluminar!".

Serenatas à companheira

Em 2019, uma imagem publicada nas redes sociais emocionou seguidores do músico. A fotografia revelou o momento em que o artista tocava violão para a esposa. Na legenda da imagem, Yanel escreveu: "Já faz alguns anos que o maldito Alzheimer vai me roubando a minha amada companheira. E para que me sinta ao seu lado, minhas serenatas diárias. Ela é Sueli de Fátima, amada companheira, tu é o meu melhor público".

— A alma dela deve estar lá. Tenho feito isso todos os dias. Pego o violão, toco para ela, tento me comunicar pela música. Às vezes ela tira o olhar de um ponto fixo e olha para mim. Faço isso para atrair sua atenção, penetrar na sua alma — afirmou Yanel para o G1 à época.

O argentino, radicado em Caxias do Sul, cruzou pela primeira vez com Sueli em Porto Alegre, no restaurante em que a chef de cozinha trabalhava. Viúvos, com filhos de casamentos anteriores, os dois se juntaram e não se separaram mais. E lá se foram 31 anos.