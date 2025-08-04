Geral

Obituário
Notícia

Morre Luiz Antônio Possebon, ex-vice prefeito de Garibaldi

Filiado ao MDB, ele foi eleito nas eleições de 1992 na chapa com Léo Cisilotto; entre 2021 e 2024, foi secretário de Obras do município

Zero Hora

