Morre Luiz Antônio Possebon, ex-vice prefeito de Garibaldi

Possebon também foi secretário de Obras de Garibaldi, entre 2021 e 2024.

Vice-prefeito de Garibaldi entre 1993 e 1996, Luiz Antônio Possebon morreu no domingo (3) aos 76 anos. Ele faleceu em decorrência de complicações de uma leucemia, após cerca de uma semana internado em hospital de Caxias do Sul.

Possebon integrou a chapa do prefeito Léo Cisilotto (PMDB, atual MDB) nas eleições de 1992. Eles venceram o pleito com 8.192 votos, desbancado Ambrósio Chesini (PDS).

Em nota, a prefeitura de Garibaldi destacou a atuação de Possenbon durante o mandato como vice-prefeito: "contribuiu para importantes avanços na gestão pública, como a implantação do atual Centro Administrativo".

Graduado em Engenharia Civil, voltou à gestão pública de Garibaldi em 2021. Ele assumiu a Secretaria de Obras do município da Serra, cargo que exerceu até 2024 "conduzindo projetos estruturantes e colaborando com a continuidade das ações da prefeitura".

Possebon deixa a esposa, Vera Alice, os filhos Lúcio, Renata e Marina, os netos Enzo, Ângelo, Artur, Ana Teresa e Victório, além da nora Cláudia e os genros Adriano e Alex.