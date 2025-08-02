Morre fundador da Eletrônica Menegotto em Caxias do Sul

Louseno Menegotto, fundador da Eletrônica Menegotto, faleceu neste sábado (2) aos 97 anos, em Caxias do Sul. O prefeito Adiló Didomenico decretou luto oficial pela morte.
Além de fundar a eletrônica, Menegotto cursou Direito e foi professor no Senai entre 1951 e 1976. A eletrônica do bairro Rio Branco foi fundada em 1959. Ele também foi um dos fundadores da Intral, em 1950.
Na política, Menegotto foi vereador pelo Arena entre 1968 e 1972. Também presidiu o Aeroclube de Caxias.
O fundador da eletrônica deixa a esposa, Syria Antônia Detânico, duas filhas e um filho. O casal estava junto desde 1955.
Louseno Menegotto será velado a partir do meio-dia no Memorial São José, com cerimônia de cremação prevista para às 17h30min deste sábado.