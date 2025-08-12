Morre Floriano Gueneterio Tibolla, aos 74 anos

Floriano Gueneterio Tibolla morreu de causas naturais. Eduardo Tibolla / Arquivo Pessoal

Faleceu no dia 28 de julho, em Caxias do Sul, na Serra, Floriano Gueneterio Tibolla. Ele tinha 74 anos e morreu de causas naturais.

Nascido em Flores da Cunha, também na Serra, era filho de Avelino Tibolla e Armelinda Faccin. Seu avô, Antonio Tibolla, imigrou do norte da Italia para o município da serra gaúcha com seis filhos, em 1880.

Tibolla dedicou parte de sua vida à produção de uva e vinho ao lado de seus familiares. Mais tarde, viveu com sua família em Gramado, onde atuou como operador de motoniveladora na prefeitura, contribuindo para obras importantes nos bairros da cidade. Por fim, trabalhou por muitos anos como segurança na antiga Metalúrgica Susin Francescutti, em Caxias do Sul, onde se aposentou com orgulho e reconhecimento.

Casado com Leonita Lurdes Reinheimer Tibolla, com quem construiu uma linda história de amor e dedicação, teve três filhos: Evandro Tibolla, Leandro André Tibolla e Elisângela Fátima Tibolla. Seu legado se estende também aos quatro netos: Natália Verônica Tibolla, Leonardo Anderson Tibolla, Eduardo José Tibolla e Eric Vitorio Tibolla da Silva — todos criados sob os valores que ele transmitiu com tanto amor.

Legado

Para a família Tibolla foi mais do que um pai, avô, tio e padrinho. Foi um homem de Deus, íntegro, honrado e cheio de valores que marcaram a vida de todos que conviveram com ele. Com seu jeito simples, brincalhão e, ao mesmo tempo, sábio, foi conselheiro e exemplo para os familiares e a comunidade.

Tibolla ensinou sobre respeito, sobre a importância de honrar pai e mãe, e sobre o valor da união familiar. Tudo isso não apenas com palavras, mas com atitudes diárias. Formou seus filhos com sabedoria e carinho, e cujos ensinamentos seguem vivos nas novas gerações.

Nos últimos anos, era um homem mais caseiro, mas sempre cheio de amor. Dedicava-se integralmente a cuidar da esposa Leonita, cadeirante, demonstrando um amor incondicional e incansável. Era inseparável de seus dois fiéis companheiros de quatro patas, a cachorrinha Lesse e o gato Charope (branquelo), que o acompanhavam por todos os cantos da casa — uma cena que mostrava sua sensibilidade e afeto pelos pequenos detalhes da vida.