Morre, aos 91 anos, Victor Valduga, fundador da Vinícola Marco Luigi, de Bento Gonçalves

Bisneto de imigrantes italianos, empresário buscou melhorar os vinhedos e aperfeiçoar sua adega ao longo dos anos

Pablo Ribeiro

