Morre, aos 91 anos, Victor Valduga, fundador da Vinícola Marco Luigi, de Bento Gonçalves

O sepultamento está previsto para as 15h desta quarta-feira (13). Vinícola Marco Luigi / Divulgação

Morreu, nesta terça-feira (12), aos 91 anos, o empresário Victor Valduga, fundador da Vinícola Marco Luigi, de Bento Gonçalves. Ele é velado na Sala A das Capelas São José de Bento Gonçalves e o sepultamento está previsto para as 15h desta quarta-feira (13), no Cemitério da Capela das Almas, no Vale dos Vinhedos.

Bisneto de Marco Valduga, imigrante italiano vindo de Terragnolo, província de Trento, no norte da Itália, Victor Valduga deu sequência ao legado da família, iniciado em 1875. Foi seu pai, Marco Luigi, que impulsionou a realização do sonho de seus antepassados, aumentando a produção de uvas, e tornando-se um grande vinhateiro, reconhecido na região pela qualidade dos vinhos, na época elaborados com uvas de mesa.

Acompanhando os passos do pai, Victor, ao longo dos anos, melhora os vinhedos, aperfeiçoa sua adega, e mantém o foco em elaborar vinhos artesanais em pequena quantidade. Victor comandava a vinícola ao lado do filho, Leonardo.