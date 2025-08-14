Geral

Luto
Notícia

Morre, aos 69 anos, Luiz dos Santos Velho, o Tibério, professor de música de Caxias do Sul

Ele é velado na Capela Mortuária da Igreja Santos Anjos. O sepultamento será realizado às 15h30min desta quinta-feira (14), no Cemitério Público Municipal

Pablo Ribeiro

