Morre, aos 69 anos, Luiz dos Santos Velho, o Tibério, professor de música de Caxias do Sul

Morreu, nesta quarta-feira (13), aos 69 anos , o professor de música Luiz dos Santos Velho, conhecido como Tibério. Ele é velado na Capela Mortuária da Igreja Santos Anjos, em Caxias do Sul. O sepultamento será realizado às 15h30min desta quinta-feira (14), no Cemitério Público Municipal.

Também era torcedor fanático do Juventude. Em nota, o clube lamentou o falecimento de Tibério, destacando o seu legado: “Professor e incentivador de inúmeros projetos, ensinou, trabalhou e se apresentou ao lado de diversos artistas da cena musical gaúcha e brasileira. Sua vida profissional se entrelaçou, em muitas ocasiões, com a paixão pelo Juventude. Não foram raras as vezes em que, onde quer que se apresentasse, entoava com orgulho o hino alviverde para todos os presentes.”.