Moradores pedem reforço na segurança da RS-122, em Caxias, onde ocorreu acidente com duas mortes

Um protesto foi realizado na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã deste sábado (9), por mais segurança no trecho do km 83, que dá acesso à Linha 40, na zona norte da cidade. A mobilização ocorre após duas pessoas morrerem em um acidente, envolvendo uma carreta e um ônibus, no local, na semana passada.
A manifestação foi organizada por presidentes de associações de moradores de bairros (Amobs) da região, como Linha 40 e Colina do Sol. Mesmo com chuva, as lideranças comunitárias se reuniram, por volta das 8h, em pedidos por reforço na sinalização viária da estrada.
— É um local perigoso. Precisamos de uma rodovia que atenda o fluxo da via, que atenda a entrada e saída dos nossos bairros. Nos horários de grande movimentação, não conseguimos acessar os bairros com segurança — clama Paulo Pereira, 52 anos, presidente da Amob Linha 40.
O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) auxiliou os manifestantes. A via foi bloqueada nos dois sentidos por três minutos para exposição de cartazes e distribuição de panfletos com frases como "mais segurança já".
— Não dá para continuar assim, ainda mais acontecendo a terceira morte neste semestre. Precisamos mudar esse quadro, precisamos de paz na estrada. O Colina do Sol é ilhado com saídas para rodovias, é complicado ir para o centro, os moradores estão sempre em pânico — afirma Juliana Delfes, 49, presidente da Amob Colina do Sol.
O que diz a concessionária
O trecho da RS-122, em Caxias, é administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Em nota, a companhia garante que onde ocorreu o acidente é um perímetro que possui sinalização completa, "incluindo placas de aproximação e de advertência de trecho em obras, bem como indicação de limite de velocidade de 40 km/h".
Ainda no comunicado, a CSG se coloca à disposição para discussão de melhorias. Confira abaixo a nota completa:
"A CSG informa que está ciente da manifestação programada para ocorrer neste sábado (9), no km 83 da ERS-122, Linha 40, em Caxias do Sul. Em respeito ao direito constitucional de livre manifestação, a empresa, em apoio a Policia Rodoviária Estadual (PRE), realizará toda a sinalização necessária para garantir a segurança viária e preservar a integridade dos participantes do ato e condutores que trafegarem pelo local. A concessionária esclarece que o trecho onde ocorreu o acidente conta com sinalização completa, incluindo placas de aproximação e de advertência de trecho em obras, bem como indicação de limite de velocidade de 40 km/h. O local também possui dispositivos de segurança para melhor visibilidade durante o período noturno, painel de mensagem variável (PMV) com alertas sobre a obra e sistema de iluminação pública em funcionamento. A CSG reitera seu compromisso com a segurança de todos os usuários das rodovias sob sua administração e se coloca à disposição da comunidade para o diálogo em momento oportuno, afim de discutir melhorias que possam contribuir com a redução de acidentes".