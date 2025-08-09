Moradores pedem reforço na segurança da RS-122, em Caxias, onde ocorreu acidente com duas mortes

Mesmo com chuva, as lideranças comunitárias se reuniram, por volta das 8h. Luca Roth / Agencia RBS

Um protesto foi realizado na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã deste sábado (9), por mais segurança no trecho do km 83, que dá acesso à Linha 40, na zona norte da cidade. A mobilização ocorre após duas pessoas morrerem em um acidente, envolvendo uma carreta e um ônibus, no local, na semana passada.

A manifestação foi organizada por presidentes de associações de moradores de bairros (Amobs) da região, como Linha 40 e Colina do Sol. Mesmo com chuva, as lideranças comunitárias se reuniram, por volta das 8h, em pedidos por reforço na sinalização viária da estrada.

— É um local perigoso. Precisamos de uma rodovia que atenda o fluxo da via, que atenda a entrada e saída dos nossos bairros. Nos horários de grande movimentação, não conseguimos acessar os bairros com segurança — clama Paulo Pereira, 52 anos, presidente da Amob Linha 40.

Via foi bloqueada nos dois sentidos por três minutos para exposição de cartazes e distribuição de panfletos. Luca Roth / Agencia RBS

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) auxiliou os manifestantes. A via foi bloqueada nos dois sentidos por três minutos para exposição de cartazes e distribuição de panfletos com frases como "mais segurança já".

— Não dá para continuar assim, ainda mais acontecendo a terceira morte neste semestre. Precisamos mudar esse quadro, precisamos de paz na estrada. O Colina do Sol é ilhado com saídas para rodovias, é complicado ir para o centro, os moradores estão sempre em pânico — afirma Juliana Delfes, 49, presidente da Amob Colina do Sol.

O que diz a concessionária

O trecho da RS-122, em Caxias, é administrado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Em nota, a companhia garante que onde ocorreu o acidente é um perímetro que possui sinalização completa, "incluindo placas de aproximação e de advertência de trecho em obras, bem como indicação de limite de velocidade de 40 km/h".

Ainda no comunicado, a CSG se coloca à disposição para discussão de melhorias. Confira abaixo a nota completa: