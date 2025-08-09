Geral

Acesso à Linha 40
Notícia

Moradores pedem reforço na segurança da RS-122, em Caxias, onde ocorreu acidente com duas mortes

Manifestação foi organizada por lideranças comunitárias da região, na manhã deste sábado. Concessionária responsável pelo km 83 da rodovia diz que trecho possui sinalização completa

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS