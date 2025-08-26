Geral

Reflexo na saúde e no bem-estar 
Notícia

Moradores do bairro Fenachamp, em Garibaldi, denunciam rotina de convivência com pó de empresa vizinha 

Segundo a prefeitura, a empresa Molder, responsável pelo lançamento dos resíduos no ar, tem até 15 de setembro para fazer adequações. Moradores afirmam que situação ocorre ao menos há um ano, com a poeira invadindo casas, sujando veículos e dificultando a respiração das pessoas

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS