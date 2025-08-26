Moradores do bairro Fenachamp, em Garibaldi, denunciam rotina de convivência com pó de empresa vizinha 

Poeira emitida por empresa vizinha de moradores se acumula sobre canteiro de residência no bairro. Ezequiel Nunes Lopes / Arquivo pessoal

Poeira excessiva que recobre casas, automóveis, motos, pátios e plantas. Essa é a rotina denunciada por moradores das ruas Abdom de Melo e Manoel da Silva Acauan, no bairro Fenachamp, em Garibaldi.

Residente próxima da Molder, empresa que fabrica estruturas de concreto pré-moldadas, a vizinhança relata que há cerca de um ano precisa conviver com a poeira gerada pela atividade industrial.

Na última semana, o grupo se mobilizou nas redes sociais, com fotos e vídeos da rotina. As imagens mostram carros e a área de entrada de uma casa cobertos por uma densa camada de pó.

— É poeira que não termina mais. Suja os carros, as casas e depois a gente precisa se virar para limpar. Tem dias que é difícil de respirar com toda essa sujeira no ar. Eu moro aqui há 22 anos, mas é de um tempo para cá que a gente tem vivido assim, não aguentamos mais — desabafa Ezequiel Nunes Lopes, morador vizinho da empresa.

O caso tomou proporções municipais na noite da última segunda-feira (25), quando Lopes e outros moradores estiveram na Câmara de Vereadores de Garibaldi expondo a situação. Vereadores da situação e oposição trataram das condições da comunidade durante a sessão. Foi cogitado, inclusive, levar o tema até o Ministério Público.

Em sua fala, a vereadora Luana Meneghetti (MDB) se comprometeu em protocolar um pedido de informações nesta semana, solicitando esclarecimentos para a prefeitura sobre as licenças de operação da empresa e fiscalizações realizadas.

Já o vereador Gilberto Perin (PP) sugeriu abordar o problema dos moradores do Fenachamp em uma reunião que a vereança tem com o Ministério Público.

Prefeitura foi procurada

Conforme Lopes, os moradores do bairro Fenachamp já haviam procurado a prefeitura e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal em diferentes ocasiões. Em janeiro, ele afirma ter conversado com o prefeito Sérgio Chesini sobre o problema. Contudo, a situação continua igual.

Na última sexta-feira (22), o advogado Sandro Cisilotto Garda, que presta assessoramento aos moradores, fez um encaminhamento ao Ministério Público para que um representante do órgão vá até o bairro conferir a situação.

A ideia é que a partir dessa visita in loco os moradores possam expor a situação e formalizar uma denúncia. No entanto, ainda não há uma data estipulada para a ida do agente público ocorrer.

— A situação no bairro é muito grave. Essas emissões de pó são corriqueiras, ocorrem quase que diariamente. Ali vivem moradores muito humildes, que precisam de assistência — alegou o advogado.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal afirmou que realizou vistoria no local, porém não detalhou quando. Na ocasião foi elaborado um relatório técnico sobre a emissão da poeira.

A Molder foi comunicada oficialmente por aviso de recebimento via Correios em duas oportunidades, sendo que a prefeitura não teve retorno. Na última sexta, dia 22, a gerente da empresa recebeu a equipe da prefeitura e foram formalmente notificados.

Agora, a Molder tem até 15 de setembro para implantar melhorias que a prefeitura apontou como necessárias. Segundo o município, a empresa precisa adotar medidas "para controle da emissão de partículas e de ruídos".

Em caso de descumprimento, a empresa esta sujeita a multa ou suspensão temporária das atividades. O valor será definido conforme o auto de infração.

O que diz a empresa