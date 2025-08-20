Morador que usava oxigênio é resgatado em incêndio que destruiu duas casas em Vacaria

Residências foram consumidas pelo fogo. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções destruiu duas residências de madeira no bairro Samuel Guazzelli, em Vacaria, na noite desta terça-feira (19). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 23h13min, na Rua Teobaldo Paim Borges.

Apesar da queima total das moradias, não houve feridos. Segundo a bombeira Tainara Poletto, o morador de uma das casas destruídas fazia uso de oxigênio e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para avaliação. Dentro da residência foram encontrados alguns cilindros de oxigênio.

As causas do incêndio serão investigadas. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Guarda Municipal, Brigada Militar (BM), Samu e Defesa Civil, também atuaram na ocorrência para auxiliar os moradores atingidos.