Mobilidade limitada: repórter relata o que aprendeu ao cobrir evento em uma cadeira de rodas em Caxias do Sul 

Pequeno passeio pela área externa do hotel em que o evento acontecia mostrou que diferentes níveis do chão e materiais usados na construção tornam o deslocamento mais instável. Porthus Junior / Agencia RBS

Quanto tempo você demora para chegar e entrar no banheiro do seu trabalho? Aposto que dificilmente tinha pensado sobre isso. Sinceramente, nem eu, até porque é uma ação completamente corriqueira. Mas a rotina de repórter tem dessas, de fazer a gente questionar o inusitado.

Entrar em um banheiro e usá-lo nunca foi um dilema na minha vida, até a tarde da sexta-feira (8). A convite da empresa Dellamed, eu e o fotógrafo Porthus Júnior participamos do 1º Simpósio de Acessibilidade e Mobilidade Dellamed, que aconteceu em Caxias do Sul. Ele registrando o evento em imagens, eu cobrindo a programação em uma cadeira de rodas motorizada.

Por diversas vezes vi pessoas transitando pelas ruas ou estabelecimentos com esses dispositivos. Mas ter noção de como funcionam ou usar uma dessas enquanto trabalhava nem me passava pela cabeça.

Logo que chegamos no evento, a equipe da Dellamed me apresentou os modelos. O meu veículo de locomoção foi uma D 1000, que rodava a impressionantes 8 km/h (é sério, era rápida mesmo). O trato foi: desde o momento que sentasse ali, só iria me movimentar com a cadeira.

Na primeira volta pelo salão do evento, apenas para entender como pilotar a cadeira, encontrei a Flávia Cintra. Sim, aquela jornalista do Fantástico. Gentil, ela parou para me cumprimentar e eu perguntei sobre como era reportar com limitações de locomoção. Afinal, era minha missão do dia, mas a da vida dela.

— São mais de 15 anos assim. Já foi mais difícil, mas não significa que seja fácil. Eu vejo nas pessoas um combo: o capacitismo e o machismo. Porque até nesse aspecto os homens são mais respeitados que nós — respondeu.

Breve e profundo encontro com a jornalista Flávia Cintra. Porthus Junior / Agencia RBS

Funções nem tão básicas

Com o clima chuvoso, as opções de deslocamento eram limitadas. Decidi tentar o básico: usar o elevador e ir no banheiro. A primeira experiência foi relativamente tranquila, tirando minha falta de habilidade em conduzir a cadeira.

Precisei de ajuda do Porthus, o fotógrafo, para manter o elevador parado até que conseguisse alinhar a cadeira com a porta de entrada. Mas, excluindo esse detalhe, as coisas funcionaram e consegui me locomover pelos andares.

Quando voltei ao térreo, fui até a área do banheiro e a situação não poderia ser pior. O banheiro feminino ficava em um pequeno corredor, em formato de L. A primeira porta à esquerda, justo onde o L termina, era onde estava o acesso.

Senti que não seria simples entrar ali. E de fato não foi. Tentei por cerca de cinco minutos, manobrando a cadeira conforme conseguia, pensando em ângulos e batendo muito a parte do suporte dos pés na parede. Resultado: eu não consegui entrar no banheiro.

Depois de testemunhar o meu esforço e a incredulidade em não ter acesso a um simples banheiro, a equipe da Dellamed explicou: a estrutura do hotel que sedia o evento disponibiliza uma cadeira motorizada específica, que passa pela porta. Então, para ir ao banheiro o cadeirante precisa:

solicitar a cadeira que entra no banheiro

trocar de cadeira

pedir que alguém segure a porta aberta para a entrada e também para a saída

pedir que alguém aguarde com a sua cadeira para a saída

Entendeu o motivo da pergunta lá no começo da matéria? Apesar do cenário surreal, o pessoal da Dellamed argumentou que é extremamente difícil encontrar um espaço de eventos acessível. Então, esse local, no bairro Pio X, em Caxias, que oferece uma cadeira específica para acesso ao banheiro, foi um achado.

Quem quer ser guerreiro o tempo todo?

Entrei no salão de palestras intrigada. Comecei a pensar nos lugares que frequento e em quantos deles conseguiria entrar usando a cadeira. A academia, minha pizzaria preferida, os parques a céu aberto, livraria: todos estariam fora dessa lista porque ou têm apenas escadas, degraus ou nenhuma estrutura para um cadeirante.

Nesse momento, subiu a rampa do palco a publicitária Amanda Lyra, convidada para palestrar.

— As pessoas me chamam de exemplo de superação. Dizem que sou guerreira. Mas gente, quem quer ser uma guerreira o tempo todo? Quem quer batalhar para ir no banheiro? Batalhar para ter acesso ao seu trabalho?

Amanda Lyra, durante a apresentação no 1º Simpósio de Acessibilidade e Mobilidade Dellamed. Porthus Junior / Agencia RBS

A fala da Amanda soou como um eco da minha inquietação. Momentos antes, quem discursava era o Beto Fantinel, secretário estadual de Desenvolvimento Social. Segundo ele, há 2,5 milhões de pessoas com deficiência no Estado.

Quantos deles usam cadeiras de rodas? Quantas ruas adequadas para essas cadeiras existem? E os estabelecimentos, restaurantes, cafés quantos dá pra acessar?

A Amanda também disse que o diagnóstico de limitação de locomoção não é destino, mas essa condição restritiva é decidida por todos nós, enquanto sociedade.

Devolvi minha cadeira, agradeci a gentileza da equipe Dellamed. Voltei para o jornal e subi os três lances de escada que dão acesso à redação. Hoje, mais do que nunca, pensei em quanto tempo demoro para ir até o banheiro.



















