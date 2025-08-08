Geral

Acessibilidade 
Notícia

Mobilidade limitada: repórter relata o que aprendeu ao cobrir evento em uma cadeira de rodas em Caxias do Sul 

A convite da Dellamed, a reportagem acompanhou o 1º Simpósio de Acessibilidade e Mobilidade promovido pela empresa. Repórter vivenciou as dificuldades em se deslocar com uma cadeira de rodas motorizada por cerca de duas horas 

Tamires Piccoli

